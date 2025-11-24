VÍDEO: serão estes os dez melhores golos da carreira de Cristiano Ronaldo?
Golos para todos os gostos numa lista com algumas presenças obrigatórias, mas que podia perfeitamente não ser exatamente assim. Mas a bicicleta deste domingo teria sempre de lá estar
Golos para todos os gostos numa lista com algumas presenças obrigatórias, mas que podia perfeitamente não ser exatamente assim. Mas a bicicleta deste domingo teria sempre de lá estar
A passo apressado a caminho do golo mil, Cristiano Ronaldo assinou neste domingo, aos 40 anos, mais um momento digno de registo na carreira. Na receção ao Al Khaleej para a Liga saudita, o avançado do Al Nassr aplicou uma bicicleta perfeita e fez a bola entrar junto ao poste direito.
O golo do craque português deu a volta ao mundo e rapidamente foi definido com um dos melhores entre os 954. Um exercício subjetivo, até porque são muitos os momentos brilhantes na relação de CR7 com as redes alheias, mas há uns, seguramente, mais inesquecíveis do que outros.
E nem todos deram em golo. Lembra-se daquele «monumento» ao serviço de Portugal frente a Espanha em 2010? Não contou e, por isso, não figura na lista em baixo que, mais do que o top-10 da carreira, é «um» top-10 do qual ficaram de fora muitos outros golos com potencial indiscutível para aqui estarem.
São momentos para todos os gostos: tiros do meio da rua, calcanhares espontâneos, elevações incríveis e bicicletas impressionantes. Só ao alcance de predestinados como Cristiano Ronaldo.
Recorde aqui dez dos melhores golos da carreira de Cristiano Ronaldo, a começar pelo deste domingo à noite:
Al Nassr-Al Khaleej, 23 de novembro de 2025 - Liga Saudita (de todos os ângulos)
Sampdoria-Juventus, 18 de dezembro de 2019 - Liga italiana
Juventus-Manchester United, 7 de novembro de 2018 - Liga dos Campeões
Juventus-Real Madrid, 3 de abril de 2018 - Liga dos Campeões
Hungria-Portugal, 22 de junho de 2016 - Euro 2016
Real Madrid-Valência, 4 de maio de 2014 - Liga espanhola
Osasuna-Real Madrid, 31 de março de 2012 - Liga espanhola
Arsenal-Manchester United, 5 de maio de 2009 - Liga dos Campeões
FC Porto-Manchester United, 16 de abril de 2009 - Liga dos Campeões
Manchester United-Porstmouth, 30 de janeiro de 2008 - Liga inglesa (de todos os ângulos)