A passo apressado a caminho do golo mil, Cristiano Ronaldo assinou neste domingo, aos 40 anos, mais um momento digno de registo na carreira. Na receção ao Al Khaleej para a Liga saudita, o avançado do Al Nassr aplicou uma bicicleta perfeita e fez a bola entrar junto ao poste direito.

O golo do craque português deu a volta ao mundo e rapidamente foi definido com um dos melhores entre os 954. Um exercício subjetivo, até porque são muitos os momentos brilhantes na relação de CR7 com as redes alheias, mas há uns, seguramente, mais inesquecíveis do que outros.

E nem todos deram em golo. Lembra-se daquele «monumento» ao serviço de Portugal frente a Espanha em 2010? Não contou e, por isso, não figura na lista em baixo que, mais do que o top-10 da carreira, é «um» top-10 do qual ficaram de fora muitos outros golos com potencial indiscutível para aqui estarem.

São momentos para todos os gostos: tiros do meio da rua, calcanhares espontâneos, elevações incríveis e bicicletas impressionantes. Só ao alcance de predestinados como Cristiano Ronaldo.

Recorde aqui dez dos melhores golos da carreira de Cristiano Ronaldo, a começar pelo deste domingo à noite:

Al Nassr-Al Khaleej, 23 de novembro de 2025 - Liga Saudita (de todos os ângulos)

Sampdoria-Juventus, 18 de dezembro de 2019 - Liga italiana

Juventus-Manchester United, 7 de novembro de 2018 - Liga dos Campeões

Juventus-Real Madrid, 3 de abril de 2018 - Liga dos Campeões

Hungria-Portugal, 22 de junho de 2016 - Euro 2016

Real Madrid-Valência, 4 de maio de 2014 - Liga espanhola

Osasuna-Real Madrid, 31 de março de 2012 - Liga espanhola

Arsenal-Manchester United, 5 de maio de 2009 - Liga dos Campeões

FC Porto-Manchester United, 16 de abril de 2009 - Liga dos Campeões

Manchester United-Porstmouth, 30 de janeiro de 2008 - Liga inglesa (de todos os ângulos)