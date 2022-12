Após a vitória do Sporting sobre o Rio Ave, para a Taça da Liga, Ruben Amorim foi questionado sobre a situação de Cristiano Ronaldo na Seleção: suplente no jogo com a Suíça e o primeiro a abandonar o relvado no final do encontro.

«Deve ser difícil ser Ronaldo neste momento. É fácil criticar, ele faz coisas erradas e faz coisas certas, mas deve ser muito difícil alguém como ele estar a passar por isto», respondeu o técnico leonino.