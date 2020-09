Cristiano Ronaldo ultrapassou a marca dos cem golos pela seleção nacional e continua a surpreender mesmo aqueles que o conhecem e acompanharam de perto. Ryan Giggs jogou com o português no Manchester United e admite que, «no início da carreira, não imaginava que ele fosse marcar tantos golos».

«Ele era um jogador talentoso e brilhante, que te faz vibrar. O Cristiano sempre foi um estudioso do futebol e, assim como eu, sempre procurou mais. Estava sempre no ginásio e tinha em mente o quão bom poderia ser. Marcou quarenta golos numa temporada no United [42, em 2007/08] e, desde então, o que ele tem feito é notável», admitiu o selecionador galês ao Tuttosport.

Giggs terminou a carreira aos quarenta anos e após 963 jogos pelo clube de Old Trafford e acredita que Ronaldo pode trilhar o mesmo caminho. «Ele pode jogar até aos 40 anos desde que esteja no clube certo. Eu estava num clube de topo, consegui fazê-lo e não tenho problemas em imaginar o Cristiano Ronaldo em campo até aos 40 anos. Ele cuida-se, alimenta-se bem, descansa bem e foi o melhor profissional com quem já joguei», concluiu.

Ryan Giggs passou toda a carreira no Manchester United e foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo durante seis temporadas, entre 2003 e 2009.