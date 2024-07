Já depois de ter deixado o hotel da Seleção Nacional, na manhã deste sábado, na Alemanha, Cristiano Ronaldo reagiu, durante a tarde, à eliminação de Portugal no Euro 2024. Fê-lo através de uma publicação no Instagram:

«Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal. Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui. Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos», escreveu.

O capitão da Seleção Nacional não referiu, desta forma, se continua ou não no futebol de seleções após este torneio. Depois do jogo, também não fez parte do leque de jogadores que reagiram à derrota com a França, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo, de 39 anos, bateu um recorde de longevidade ao participar no sexto Europeu da carreira - é o único a fazê-lo. Detém também o número máximo de jogos em fases finais de Europeus, 30 encontros. No entanto, nesta edição de 2024, ficou em branco em cinco jogos.