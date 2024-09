Após a participação na sessão «Mais do que um jogador: de futebolista a diretor desportivo», na 3.ª edição do Thinking Football Summit, que decorre no Porto, Deco salientou a postura de Cristiano Ronaldo e apontou ao Mundial 2026.

«O Cristiano continuará enquanto se sentir bem, é impressionante ver a “fome” que mantém, é fora do normal. Com a idade que tem, com tudo o que ganhou, sem nada por provar, mas quer provar a si mesmo. Estará no próximo Mundial», argumentou, à Sport tv.

Questionado sobre o «debate» em torno da titularidade na Seleção Nacional, o antigo médio referiu que a idade não deverá figurar no centro do tópico.

«O debate não poderá ser pela idade, mas sim pelo rendimento», acrescentou.

Quanto ao Euro 2024, Deco admitiu amargura pela eliminação de Portugal ante a França, nos quartos de final.

«O futebol por vezes é injusto, perder nos penáltis é difícil. Portugal poderia ter ganho, jogou para ganhar. Mas, o futebol nem sempre é o que esperamos, nem sempre o melhor vence. Fomos superiores», rematou.