A vitória de Portugal sobre a Polónia, No Estádio Nacional de Varsóvia, no sábado à noite, ficou marcada por mais uma invasão de campo, neste caso, protagonizada por um jovem adepto polaco que acabou por conseguir tirar uma selfie com Cristiano Ronaldo.

Foi no momento em que Cristiano Ronaldo e Rafael Leão se preparavam para cederem os respetivos lugares a Francisco Trincão e Diogo Jota, ao minuto 64.

O jovem entrou de rompante no relvado, com uma camisola de Cristiano Ronaldo vestida ao contrário, perseguido pelos seguranças do estádio. Cristiano Ronaldo mostrou-se disponível para a fotografia, pediu calma aos seguranças e saiu do relvado acompanhado pelo jovem que acabou por conseguir a ambicionada fotografia.

O resultado está agora a circular nas redes sociais: