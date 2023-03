Sai Fernando Santos, entra Roberto Martínez.

E tudo bem. Cristiano Ronaldo defende que as mudanças são sempre importantes e sente que a seleção portuguesa também tem a ganhar com a troca de selecionador.

Sem entrar em polémicas, o capitão da seleção portuguesa revelou, na antevisão ao jogo de Portugal com o Liechtenstein, de qualificação para o Europeu 2024, falou sobre o que mudou da era Santos para a era Martínez.

«O que tem vindo a acontecer é muito positivo. Os jogadores estão muito felizes e o ambiente está muito bom. Temos um ar fresco, com ideias e mentalidade diferentes. Isso nota-se muito», introduziu.

«Só a mudança em si já é positiva. É diferente. Possivelmente, o sistema mudará, mas nós aprendemos sempre algo com as mudanças. A intensidade dos treinos tem sido diferente e o que me têm dito os meus companheiros é que adoraram os treinos», acrescentou, antes de detalhar quais as principais diferenças que nota.

«O que eu mais notei foi a dinâmica. É sempre a andar, não há muitas paragens. E isso é bom porque os jogadores estão sempre ligados. É o que eu mais gosto porque na minha vida também sou assim», descreve.

O capitão da seleção diz ainda que outro aspeto positivo dos treinos de Roberto Martínez é o facto de deixar em aberto o onze inicial ao ponto de nem mesmo os jogadores saberem quem vai começar de início, algo que não acontecia com Fernando Santos.

«O ambiente era bom também, mas agora sentimos uma lufada de ar fresco. Tem sido uma mudança boa, sente-se uma energia diferente. Todos os jogadores acham que vão jogar a titular amanhã. Só jogam 11, mas todos têm a expectativa de poder ser. Antes talvez já soubéssemos quem ia jogar e agora não», explicou, enaltecendo as vantagens dessa indefinição.

«Isso melhora a concentração, o nível de compromisso e o foco. Estou a sentir que esta mudança vai ser muito positiva para todos», concluiu.