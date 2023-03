O selecionador nacional Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira a primeira lista de convocados desde que assumiu o cargo e desfez as dúvidas quanto à situação de Cristiano Ronaldo: o avançado do Al Nassr vai mesmo continuar com a equipa das quinas e foi chamado aos jogos com o Liechtenstein e o Luxemburgo.

O reencontro com a seleção pode significar mais um recorde para Ronaldo. Por esta altura, o internacional luso soma 196 internacionalizações, um registo em que só Bader Al-Mutawa, do Kuwait, consegue acompanhar o português.

Al-Mutawa, avançado de 38 anos, ainda continua no ativo, no Qadsia, mas não foi convocado para os jogos do Kuwait com Filipinas e o Tajiquistão, agendados para 24 e 28 de março, pelo que Ronaldo tem aqui uma «oportunidade de ouro» para ultrapassar o jogador do Médio Oriente.

E até contou com a ajuda de um português!

É que o selecionador do Kuwait é Rui Bento, que nos últimos anos esteve ligado aos escalões jovens das seleções portuguesas.