Cristiano Ronaldo revelou como comemorou a conquista do Euro 2016, que considera a mais importante da sua carreira.

«O título de campeão europeu por Portugal é o mais importante que já ganhei. Foi incrível, uma noite inesquecível. Chorei, ri, sofri, gritei, fiquei bêbedo...», afirmou o português em entrevista ao programa «Linea Diletta», da plataforma DAZN.

Ronaldo, que nessa final contra a França foi substituído ainda na primeira parte por lesão, confessou ainda que até ficou «desidratado» pelas lágrimas que soltou durante a decisão no Stade de France, que acabaria por ser resolvida no prolongamento com um golo de Eder.

«Durante o jogo chorei tanto que até fiquei desidratado. No final, durante a celebração, bebi um copo de champanhe e fiquei logo com a cabeça à roda. Eu nunca bebo, mas esse dia foi muito especial. Foi o troféu mais importante de todos», acrescentou o avançado de 34 anos da Juventus.

Ronaldo falou ainda sobre o festejo dos seus golos, explicando como surgiu o grito «Si» nos tempos do Real Madrid.

Veja o excerto da entrevista: