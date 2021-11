Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais esta segunda-feira, horas após a derrota de Portugal na receção à Sérvia (1-2), que impediu o apuramento direto da seleção nacional para o Campeonato do Mundo de 2022.



«O futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfechos mais desejados. O resultado de ontem foi duro, mas não o suficiente para nos abater», pode ler-se.



Portugal vai ter de disputar um playoff para garantir a presença no Mundial. «O objectivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao Catar», concluiu Cristiano Ronaldo.