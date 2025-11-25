Cristiano Ronaldo
Um jogo de castigo para Ronaldo, que fica livre para o arranque do Mundial
Avançado foi sancionado com um jogo, mais dois de pena suspensa
Cristiano Ronaldo foi sancionado com um jogo de castigo, mais dois de pena suspensa, pela expulsão frente à República da Irlanda, no penúltimo jogo da fase de qualificação para o Mundial.
Significa isto que o avançado poderá jogar o Mundial 2026 desde a primeira jornada da fase de grupos.
Recorde-se que o regulamento prevê uma suspensão de três jogos de suspensão em caso de conduta violenta. A deliberação da UEFA, confirmou o Maisfutebol, foi a suspensão por três jogos: dois de pena suspensa e um, de pena efetiva, que Ronaldo cumpriu no jogo frente à Arménia no Estádio do Dragão, no qual a Seleção Nacional selou o apuramento para o Mundial do próximo ano.
