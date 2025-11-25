Cristiano Ronaldo foi sancionado com um jogo de castigo, mais dois de pena suspensa, pela expulsão frente à República da Irlanda, no penúltimo jogo da fase de qualificação para o Mundial.

Significa isto que o avançado poderá jogar o Mundial 2026 desde a primeira jornada da fase de grupos.

Recorde-se que o regulamento prevê uma suspensão de três jogos de suspensão em caso de conduta violenta. A deliberação da UEFA, confirmou o Maisfutebol, foi a suspensão por três jogos: dois de pena suspensa e um, de pena efetiva, que Ronaldo cumpriu no jogo frente à Arménia no Estádio do Dragão, no qual a Seleção Nacional selou o apuramento para o Mundial do próximo ano.