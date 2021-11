Cristiano Ronaldo estava naturalmente irritado no final do Portugal-Sérvia (1-2), jogo em que a seleção nacional falhou o apuramento direto para o Campeonato do Mundo de 2022.



No momento em que Fernando Santos se dirige ao capitão da seleção nacional, Ronaldo começa a dialogar com o treinador, claramente revoltado. Não é claro o conteúdo do desabafo do avançado. Fernando Santos limita-se a cumprimentar CR7 e a retomar o caminho para os balneários.



Em conferência de imprensa, questionado sobre o momento captado pela TNT Sports do Brasil, o selecionador disse o seguinte: «Ninguém estava a explicar nada. Ele estava a falar do golo no último minuto que não contou [n.d.r.: na Sérvia no primeiro jogo]. Foi o desabafo dele e é normal. Ele estava frustrado como eu estava.»



Já esta segunda-feira, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de esperança para o futuro.