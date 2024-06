Cristiano Ronaldo foi poupado por Roberto Martínez no jogo particular da Seleção Nacional portuguesa diante da Croácia, neste sábado, tal como Rúben Neves e Pepe. O jogador esteve no banco de suplentes durante toda a partida mas ainda deixou o 'ar de sua graça' no relvado.

Já depois do apito final, Ronaldo fez alguns remates juntamente com colegas, com Rui Patrício na baliza. Marcou um golo com um remate potente e rasteiro, não resistindo depois em aplicar a sua famosa celebração de golo, acompanhada do já habitual «siii». O público que ainda estava nas bancadas e outros presentes em torno do recinto acompanharam o grito.

Portugal tem ainda mais um jogo particular antes do Europeu 2024, diante da Irlanda, na terça-feira. A partida realiza-se no Estádio Municipal de Aveiro, pelas 19h45. Aí, Ronaldo deverá ter a oportunidade de fazer o gosto ao pé, mas durante o jogo.

Veja o vídeo do momento: