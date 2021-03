Sergio Ramos defendeu nesta quinta-feira Cristiano Ronaldo, seu antigo companheiro de equipa no Real Madrid. O internacional português tem sido criticado após o afastamento da Juventus da Liga dos Campeões, perante o FC Porto.

«Quando se fala da Juventus, toda a gente se foca no Cristiano Ronaldo. É algo com que temos de aprender a viver, sendo justo ou injusto. Para o Cristiano, não será nenhuma surpresa o que dizem as pessoas. É um jogador extraordinário, que procura sempre o melhor», começou por dizer.

O defesa-central de 34 anos falou uma conferência de imprensa de promoção da segunda temporada da série documental «A lenda de Sergio Ramos». «Tive a oportunidade e a sorte de jogar com os melhores do mundo. Joguei com o Cristiano Ronaldo, com o Beckham, com o Iker [Casillas], com o Roberto Carlos no Real Madrid. Na seleção, joguei com Xavi, Iniesta e Puyol. Sempre tentei aprender algo com eles. Gostei de jogar com eles.»

«Sempre tive especial carinho por Ronaldinho. Foi dos jogadores que mais deu a este desporto. Daqui a 15 anos, vamos olhar para trás e os seus números não se podem comparar aos de Messi e de Ronaldo, mas foi um jogador distinto», acrescentou o internacional espanhol.

Sergio Ramos recupera de uma operação ao menisco do joelho esquerdo, realizada no início de fevereiro, e só pensa no regresso aos relvados. «As horas no ginásio, num hotel ou num avião podem parecer difíceis, mas, quando se joga uma final da Champions ou se ganha o título espanhol, valem a pena. Nunca me conformei com o que consegui. Por isso continuo a manter a fome de ganhar. Tento saborear cada vitória como se fosse a última.»