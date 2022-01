Cristiano Ronaldo garantiu uma camisola autografada para a causa «Vamos ajudar o João Pedro», que, tal como o nome indica, visa ajudar João Pedro, jovem português que ficou gravemente ferido em novembro, depois de ter sido alvo de agressões violentas em Espanha.

João Pedro ficou em coma no país vizinho, e agora o círculo próximo de amigos procura arranjar fundos para ajudar nos tratamentos precisos.

Através do amigo Miguel Paixão, Cristiano Ronaldo disponibilizou assim uma camisola do Manchester United, autografada, a qual será leiloada através de 1000 rifas, com o preço unitário de 10 euros.