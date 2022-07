No mundo virtual, o Spartak de Moscovo deu uma «nega» a Cristiano Ronaldo.

Tendo em conta as dúvidas em torno do futuro do internacional português, o emblema russo decidiu brincar, nas redes sociais. O Spartak simulou uma mensagem enviada por Ronaldo, a meter conversa, mas responde com um seco "não".

«Dor, novamente. Mas desta vez não para nós», escreve o emblema russo, que dá sequência assim a uma brincadeira do início de 2021. Nessa altura simulou uma mensagem enviada a Lionel Messi, mas aí foi o argentino a deixar um "não" como resposta.