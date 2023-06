Portugal venceu a Bósnia (3-0) e, mesmo sem marcar, Ronaldo foi protagonista dentro e fora do campo.

Em pleno jogo, CR7 foi abordado por um adepto que invadiu o relvado e que pegou nele, depois de se ajoelhar aos seus pés. Já depois do jogo, foi a vez da estrela do Al Nassr ser abordado por outro fã, bem mais famoso.

O youtuber «IShowSpeed» finalmente conheceu o seu ídolo e não escondeu a euforia. Já no parque do Estádio da Luz, o automóvel em que seguia o craque português parou para que ele tirasse uma foto e convivesse por breves instantes com o jovem norte-americano, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, visivelmente em êxtase com a possibilidade de conhecer finalmente com o seu ídolo.

Ronaldo mostrou-se sorridente neste momento com «Speed», que já antes havia abordado o presidente do Benfica, Rui Costa, confundindo-o com o Presidente da República.