O internacional português Cristiano Ronaldo foi advertido pela polícia de Merseyside, na sequência do incidente com um jovem adepto do Everton, em abril passado.

Ronaldo não escondeu a frustração depois da derrota do Manchester United em Liverpool (0-1) e, à saída do relvado, descarregou a raiva num telemóvel de um adepto dos toffees que tentava filmar o avançado português à entrada do túnel de Goodison Park. O rapaz procurava registar a saída dos jogadores, quando CR7 deu uma «palmada» no telemóvel e atirou-o ao chão.

«Podemos confirmar que um homem de 37 anos compareceu voluntariamente e foi interrogado quanto a uma alegação de agressão e danos criminais. A situação foi resolvida com uma advertência condicional», diz o comunicado da polícia de Merseyside, citado pela Sky Sports, que confirma o encerramento do caso.