Cristiano Ronaldo, no alto dos seus 38 anos, voltou a ser destacado pela UEFA, desta vez com o «Skill of the day», a habilidade do dia, depois de um toque mágico de calcanhar para Diogo Jota, na partida desta quinta-feira, frente ao Liechtenstein (0-2).

Para além do pormenor de classe, o português marcou mais um golo frente ao Liechtenstein, igualando, com 10 golos, Romelu Lukaku na frente da lista dos melhores marcadores da fase de qualificação para o Euro 2024.

De recordar que é Cristiano quem detém o recorde de melhor marcador de sempre de seleções, agora com 128 golos.