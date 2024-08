O futebolista português Cristiano Ronaldo vai ser homenageado na quinta-feira pela UEFA, na cerimónia do sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões, com um prémio especial pelos feitos ao longo da história da competição.

«Cristiano Ronaldo, o melhor marcador de sempre da UEFA Champions League, será homenageado com um prémio especial do Presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, em reconhecimento do seu notável legado na competição mais prestigiada do mundo», informa a UEFA, em nota oficial, esta terça-feira.

Ao longo de mais de 18 anos, Ronaldo fez 183 jogos e marcou 140 golos na Liga dos Campeões, mais 11 golos do que Lionel Messi e 46 do que Robert Lewandowski, jogadores que completam o pódio de goleadores da Champions.

Vencedor de cinco edições da Liga dos Campeões (uma pelo Manchester United, seguida de quatro pelo Real Madrid), Ronaldo terminou sete épocas distintas como melhor marcador da mais importante competição europeia de clubes (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18).

Ronaldo é, também, o único jogador até ao momento a marcar em três finais da prova (2008, 2014, 2017). Tem, ainda, o recorde de mais golos numa mesma edição da Champions: 17 golos em 2013/14. Mas há mais: a maior sequência de golos na Champions é sua: de junho de 2017 a abril de 2018, marcou em 11 jogos seguidos da competição.

A cerimónia decorre no Fórum Grimaldi, no Mónaco.