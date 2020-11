Fã assumido de Cristiano Ronaldo, Usain Bolt voltou a deixar elogios ao internacional português.

Em declarações à Marca, o antigo velocista admitiu mesmo que, neste momento, perderia uma corrida frente ao avançado da Juventus.

«Cristiano ganhava de certeza [uma corrida entre ambos]. Porque continua no ativo. Para mim trabalha duro todos os dias e para mim é um superatleta. Está sempre no topo no seu desporto. Trabalha muito duro e está sempre focado. Acho que agora mesmo seria mais rápido do que eu», disse o jamaicano.

Bolt abordou depois a carreira falhada no futebol, ele que chegou a jogar no Central Coast Mariners, da Austrália: «Pessoalmente, acho que tinha sido melhor se tivesse ficado na Europa. Quis ir para a Austrália para estar afastado dos media e de toda a gente, para ter menos pressão. Mas não funcionou como eu pensava.»