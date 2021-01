Ruud van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo foram colegas no Manchester United entre 2003 e 2006 e ao longo dos anos têm surgido vários relatos de momentos de convivência complicados entre os dois. Wayne Rooney, por exemplo, disse em tempos que a saída do holandês dos red devils se deveu à incompatibilidade com o português e Louis Saha revelou um episódio no qual o holandês fez Ronaldo chorar durante um treino.

Em todas as memórias, a autorecreação de CR7 e os poucos cruzamentos para Van Nistelrroy são apontados como causas da insatisfação do holandês e, agora, Rio Ferdinand, jogador do Manchester United entre 2002 e 2014, partilhou mais uma.

«Houve uma vez num treino em que o Ronaldo recebeu a bola aberto, começou a fazer truques e o Ruud correu para a área. O Ronaldo não lhe passou a bola e ele ficou louco e gritou. 'Ele devia estar o circo, não devia estar no campo'. Saiu do treino e o Ronaldo ficou chateado e com raiva: 'Porque é que ele está a falar assim comigo?', recordou em declarações à BT Sports, lembrando que nessa altura Van Nistelrooy era o goleador da equipa.

«Ele tinha 18 ou 19 anos na altura. Alguns miúdos ter-se-iam ido abaixo e perdido a confiança. Alguns continuariam a fazer a mesma coisa, mas Ronaldo sabia que talvez o Ruud estivesse certo e a partir daí passou a ser uma questão de números, estatísticas e golos. O que ia torná-lo no melhor do mundo?»

Ferdinand considerou que esse episódio contribuiu para que Cristiano Ronaldo se tornasse num jogador mais importante para a equipa. «Ele tinha uma habilidade incrível e só entretinha o público. Adorava fazer fintas.»

O antigo internacional inglês confidenciou o que ele e alguns companheiros faziam para espicaçar o português. «Diziamos-lhe que ele não era o verdadeiro número 7 do clube porque tinha o George Best e o Beckham à frente dele. Podiámos vê-lo a pensar: 'Como é que eu dou cabo deles?'»