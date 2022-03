Wayne Rooney, antigo jogador do Manchester United, recordou a convivência com um jovem Cristiano Ronaldo nos «red devils», entre 2004 e 2009.

«O Cristiano Ronaldo era tão bom e tão irritante ao mesmo tempo», começou por dizer Rooney, com um palavrão pelo meio, acrescentando: «Provavelmente, ele já não é tão bom agora, mas deve continuar a ser tão irritante como era».

O atual treinador do Derby County falou ainda sobre o jogo entre Inglaterra e Portugal no Mundial de 2006. Wayne Rooney foi expulso, mas não guarda ressentimentos em relação a Cristiano Ronaldo.

«Não tenho qualquer problema com o Cristiano. Eu falei com ele no túnel e expliquei-lhe isso: 'não tenho qualquer problema com o facto de teres provocado a minha expulsão'. Isto porque eu passei a primeira parte a tentar que ele visse um cartão por simular faltas», atirou Wayne Rooney.

Durante a conversa com adeptos num evento privado em Manchester, o ex-jogador inglês garantiu que manteve uma relação saudável com o português. «Eu sou inglês, ele é português. Quando estamos a jogar um contra o outro, não quero saber dele para não. Não é meu companheiro. Mas quando o jogo termina, somos companheiros de novo.»