A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus tem sido alvo de rumores por estes dias, com o PSG e o Manchester United a serem apontados como possíveis destinos, mas, para Troy Deeney, jogador do Watford, o português deve voltar à Premier League, mas ir para outro clube: o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que tem vários jogadores portugueses no plantel.

«Eu olharia mais para um clube como o Wolves. Com a ligação a Portugal, isso funcionaria», disse o jogador em declarações à talkSPORT, apontando: «Se eles estão a tentar chegar ao próximo nível, esse é o tipo de jogadores de que precisam.»

Troy Deeney deixa um aviso: «Quem quer que o contrate, ainda irá garantir um talento inacreditável. Não vão ter o mesmo Ronaldo do Manchester United. Isso será sempre uma comparação.»

E deu um exemplo: «Olhem para Gareth Bale. Regressou ao Tottenham e já o comparam àquele que saiu.»

«Ainda vão ter golos de Ronaldo, mas ele terá de conseguir fazer uma época com mais de 30 golos. Isso estará sempre na mente de toda a gente... Será que ele está a esse nível? Ele está a ficar mais velho, mas é ótimo no ar e não parece que esteja a abrandar. Fisicamente, ele é uma fera e, do ponto de vista do marketing, traz muito valor a qualquer clube. As vendas de camisolas disparariam.»