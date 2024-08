Cristiano Ronaldo anunciou esta quarta-feira o lançamento de um canal de Youtube.

Através das redes sociais, o internacional português partilhou um vídeo de apresentação do novo projeto, que já conta com diversos desafios publicados, tanto a solo, como acompanhado pela namorada Georgina Rodríguez.

Com apenas umas horas no ativo, o canal de Cristiano Ronaldo conta já com mais de três milhões de seguidores.

Veja aqui o vídeo de apresentação do canal de Youtube de Cristiano Ronaldo: