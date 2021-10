Foi uma das imagens da noite no Real Sport Clube, no duelo entre o Sintrense e o FC Porto (0-5), para a Taça de Portugal: uma adepta surgiu na transmissão televisiva com uma camisola dividida a meio entre as cortes da equipa de Sintra e a formação da cidade Invicta.



A explicação é relativamente simples: Cristina Alves é portista ferrenha e tia de um jogador do Sintrense, portanto teve de improvisar. Pegou numa camisola do FC Porto e acrescentou o tecido amarelo, bordando o símbolo do clube que disputa o Campeonato de Portugal.



Cristina Alves teve aliás a companhia de Isabel Alves, que também optou por essa indumentária original. As tias demonstram assim o seu apoio ao FC Porto mas também a António Alves, defesa-central de 22 anos, natural de Fão.