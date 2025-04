A Federação Croata de Futebol anunciou, na noite de sexta-feira, a morte de Nikola Pokrivac, antigo médio de 39 anos. Em causa um acidente de viação no Norte da Croácia, quando Pokrivac viajava com três colegas do K Vojnic 95, equipa amadora e da 5.ª divisão.

O acidente envolveu quatro veículos e provocou outra morte, de uma pessoa de 42 anos. Enquanto o antigo médio defensivo perdeu a vida, dois colegas estão hospitalizados em estado crítico.

«É difícil encontrar as palavras quando o coração dói e a tristeza supera tudo. Partiste cedo demais, mas resta tanta coisa – memórias, orgulho e amor. O teu nome vai ficar gravado nos nossos corações. Para aqueles que tiveram a sorte de te conhecer como homem, não apenas como jogador. Foste um exemplo.»

«Agora partilhamos este silêncio doloroso – mas também uma gratidão eterna. Descansa em paz, Nikola», escreveu o K Vojnic 95 na manhã deste sábado.

Nascido na antiga Jugoslávia em novembro de 1985, despontou nos croatas do Varazdin e brilhou pelo Dínamo Zagreb. Seguiram-se épocas por Mónaco e Salzburgo, até ao regresso à Croácia, em 2011, pela porta do Dínamo Zagreb.

Nos derradeiros anos da carreira profissional, até 2018, Pokrivac representou Inter Zapresic, HNK Rijeka, Slaven e Shakhter (Cazaquistão).

Em 2015, aos 30 anos, foi diagnosticado com o linfoma cancerígena de Hodgkin. Apesar das recaídas e da carreira em suspenso, continuou a jogar nas divisões inferiores do país natal.

O antigo médio defensivo disputou o Europeu de 2008, no qual a Croácia atingiu os quartos de final.

«É com grande tristeza que recebemos a notícia. Nikola vai permanecer como parte da nossa família – como um médio talentoso, lutador e um homem de coração grande. Jogou 69 partidas e participou na conquista de quatro Ligas», escreveu o Dínamo Zagreb.

S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o teškoj prometnoj nesreći u Karlovcu u kojoj je, nažalost, život izgubio naš bivši igrač Nikola Pokrivač.



Nikola će zauvijek ostati dio Dinamove obitelji – kao talentirani veznjak, borac na terenu i čovjek velikog srca. Za plave… pic.twitter.com/lCjyvFibZy — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 18, 2025

Além do emblema croata, também Salzburgo e Mónaco apresentaram condolências à família e amigos de Nikola Pokrivac.

Le Club a eu la douleur d'apprendre le décès de son ancien milieu de terrain Nikola Pokrivac.



À la famille et à ses proches, l’AS Monaco adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/0pVrhekdFk — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 19, 2025

🙏 "Nemoguće je pronaći riječi utjehe u ovakvom šokantnom i nezamislivo tužnom trenutku kada smo izgubili jedan mladi život. Mogu samo izraziti najdublju sućut Nikolinoj obitelji i najbližima zbog ovog nenadoknadivog gubitka, a HNS i hrvatska nogometna obitelj bit će uz njih u… pic.twitter.com/ko33cbX3fd — HNS (@HNS_CFF) April 18, 2025