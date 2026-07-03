Matanovic admite: «Acho que senti um toque muito leve da bola no cabelo»
Sistema Connected Ball determinou que o avançado croata desviou a bola
Sistema Connected Ball determinou que o avançado croata desviou a bola
Os descrentes da tecnologia aplicada ao futebol questionam - será que Igor Matanovic tocou na bola no golo anulado à Croácia contra Portugal, nos descontos?
O sistema Connected Ball, que consiste num microchip implementado nas bolas do Mundial 2026 que fornece dados 500 vezes por segundo, determinou que o avançado tocou, de facto, na bola, impedindo o prolongamento.
E, se dúvidas houvessem, o próprio jogador admitiu ter tido a sensação de ter tocado no esférico.
«Sinceramente, acho que senti um toque muito, muito leve da bola no meu cabelo e depois perguntei ao árbitro o que se tinha passado. Não tinha 100 por cento de certeza se a tinha tocado. Ele disse que há um chip na bola e que tinham visto que houve contacto, o que resultou num fora de jogo. Foi isso», lamentou, em entrevista rápida após o jogo.
Um pequeno detalhe acabou por confirmar a vitória de Portugal por 2-1 e, por outro lado, o regresso dos croatas para a Europa.