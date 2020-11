Internacional português, Rúben Dias analisou na Sport TV a vitória sobre a Croácia, em Split, por 3-2, no último jogo do grupo da Liga das Nações. O central apontou dois golos, os primeiros pela seleção nacional.

«Como é obvio, essa vontade de nos estrearmos a marcar pela seleção está sempre presente e é especial. Chegou hoje, estou obviamente muito feliz, ainda para mais com a vitória. Num jogo difícil, num contexto nada fácil. Tentámos ao máximo adaptar às condições do relvado, estava em bastante mau estado. O relvado estava em bastante mau estado, para trocar a bola e não o fizemos tão rápido como devíamos. Mas entrada na segunda parte foi boa. Vitória difícil, com um adversário forte, uma equipa muito boa. Descrever os golos? Acabaram por não ser de uma ação minha direta. No primeiro há um ressalto e no segundo também. Valeu eu acreditar ainda que ia dar.»