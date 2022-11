Gerson Torres é apontado na Costa Rica como o novo Bryan Ruiz. Apesar de uma infância muito complicada, com irmãos toxicodependentes, o médio canhoto acabou por conseguir vingar no futebol e agora está numa fase final de um Campeonato do Mundo. Um percurso que acabou por salvar o pai que chegou a pensar em suicídio quando a droga ameaçou desfazer a família.

Gerson é um dos cinco filhos de José Torres. Todos tentaram ser profissionais de futebol e Gerson nem era a principal aposta do pai. «São cinco varões, três deles são jogadores, mas o único que vingou foi o Gerson Torres. Tinha o José Javier que era, sem dúvida o melhor, aos 17 anos era um lateral esquerdo muito bom, mas lamentavelmente caiu nas drogas, onde ainda está», conta o progenitor em entrevista à ESPN.

José Torres revela que pensou em «enforcar-se» quando José Javier caiu na toxicodependência, mas optou por dedicar toda a sua atenção ao irmão Gerson para evitar mais uma desgraça na família. «O Gerson foi o que sobrou, por isso, desde muito pequeno, pus-lhe limites, para que estudasse. Tomei essa decisão porque o meu outro filho já estava muito metido nas drogas e o outro também já tinha desistido», conta José Torres.

José Javier acabou por ser uma enorme desilusão. «Foi muito duro, ao início sofri muito com o José, foi um grande sofrimento, mas o crescimento do Gerson foi-me animando. Com o José chorei muitíssimo, mas tive de seguir em frente, deixei-o nas mãos de Deus, era uma cruz que não conseguia carregar», acrescenta o pai.

O pai de Gerson Torres garante que o filho está agora empenhado em vingar na seleção da Costa Rica para que o futebol profissional lhe dê uma nova oportunidade. O jovem médio teve uma possibilidade para assinar pelos mexicanos do Necaxa, mas acabou por sofrer uma fratura a jogar futebol com amigos, e o contrato acabou por não ser selado.

Este texto foi baseado no perfil de Gerson Torres, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Costa Rica, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.

