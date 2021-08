Acabou o sonho europeu do Santa Clara.



Em Belgrado, a equipa fez uma exibição razoável, mas dois erros em dois minutos deitaram por terra a vantagem alcançada na primeira mão (2-1). Os açorianos foram bravos, mas isso não chegou para afastar o Partizan e chegar à fase de grupos (2-0).



O conjunto português apanhou um valente susto aos três minutos. Ricardo Gomes furou pelo corredor central, Marco não segurou e Jovic marcou. No entanto, o avançado sérvio estava em posição irregular e o lance não contou.



Era importante resistir nos primeiros inícios ao inferno de Belgrado. O primeiro quarto de hora estava ultrapassado com apenas um sobressalto: o tal golo anulado de Jovic.



Porém, o Santa Clara viu a eliminatória fugir-lhe em dois minutos. Mikel cometeu um erro e quando se apercebeu do que tinha feito, travou em falta dentro da área Ricardo Gomes. O próprio avançado, que já passou pelo futebol nacional, bateu Marco e fez o 1-0.



Se o primeiro golo custou aceitar, o segundo, da autoria de Sanicanin volvidos dois minutos após um erro de Marco, pareceu soco demasiado grande no estômago dos açorianos. Puro enganado. Corajosa, a formação portuguesa conseguiu ter bola, jogou no meio-campo contrário e esteve perto de marcar num lance de bola parada. Lincoln obrigou Popovic à defesa mais apertada da noite.



O Santa Clara teve uma entrada em falso na etapa complementar: errou passes, precipitou-se e cometeu faltas desnecessárias. Por outro lado, o Partizan foi sempre colocando em sentido Marco, especialmente em lances de bola parada.



Daniel Ramos trocou as peças, colocou Cryzan e Rui Costa em campo ao mesmo tempo. Apesar das trocas, a vontade e o enorme coração mantiveram-se, mas faltou poder de fogo quando o Partizan decidiu conservar a vantagem ao invés de tentar o 3-0.



Ninguém pode apontar o dedo ao Santa Clara pelo que fez. Sonhou e fez sonhar. Caiu, mas ganhou o coração de quem o seguiu desde o dia 1 na Liga Conferência.