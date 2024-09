Cristiano Ronaldo chegou, esta quinta-feira, aos 900 golos na carreira, depois de marcar no jogo com a Croácia (2-1), na primeira jornada da Liga das Nações.

No Instagram, o capitão da Seleção Nacional e melhor marcador de sempre do futebol profissional, publicou um vídeo a marcar o feito.

«Sonhei com isto. E tenho mais sonhos! Obrigado a todos», escreveu o internacional português na descrição. No vídeo, destacou que «a história foi reescrita».

Aos 39 anos, e depois de uma longa carreira no futebol, Cristiano somou o 900.º golo: cinco no Sporting, 145 no Manchester United, 450 no Real Madrid, 101 na Juventus, 68 no Al Nassr e 131 por Portugal.