O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais determinou quatro jogos de suspensão e multas de 400 mil reais (mais de 65 mil euros) para os jogadores de Cruzeiro e Atlético Mineiro envolvidos na “batalha campal” que manchou a final do campeonato estadual. Todavia, avança a imprensa brasileira, os jogos de castigo só se aplicam à prova estadual, pelo que os protagonistas do triste episódio vão seguir impunes no Brasileirão e na Taça.

No Cruzeiro, 12 jogadores foram punidos (Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson e Kaio Jorge), enquanto o Atlético Mineiro viu 11 atletas visados (Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk).

O Cruzeiro, agora treinado por Artur Jorge, é 20.º e último do Brasileirão, com quatro pontos, enquanto o Atlético Mineiro é 13.º classificado, com oito pontos.