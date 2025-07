O Cruzeiro de Leonardo Jardim foi surpreendido, na noite deste domingo, pelo Ceará, em casa, ao perder por 2-1. A formação orientada pelo português até começou a ganhar, mas viriu o adversário consumar a reviravolta.

A formação da casa entrou bastante forte, com Kaio Jorge a inaugurar o marcador logo aos quatro minutos. A resposta do Ceará surgiria ainda na primeira parte, com Antonio Galeano a restabelecer o empate no minuto 39.

O mesmo homem viria a criar a surpresa no Mineirão: aos 60 minutos, Galeano bisou na partida para operar a reviravolta no marcador. O resultado não mais se alterou, e Leonardo Jardim acabou por perder o primeiro jogo em casa no Brasileirão.

A Raposa não perdia no campeonato há 16 jogos. Agora, com este desaire, pode perder a liderança, uma vez que o Flamengo, que está apenas a um ponto, joga na madrugada desta segunda-feira diante do Atlético Mineiro.

O Cruzeiro mantém-se líder, à condição, com 34 pontos, mas o Flamengo, com menos dois jogos, é segundo a um ponto de distância. O Palmeiras, de Abel Ferreira, fecha o pódio com 32 pontos, também com dois jogos por realizar.

No outro jogo da noite, o São Paulo venceu o Fluminense por 3-1. Robert Arboleda (24m), Ferreira (59m) e Gonzalo Tapia (75m) fizeram os golos da formação são-paulina. Samuel Xavier (77m) foi quem marcou o golo do tricolor carioca.