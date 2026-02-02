Decorria o arranque da segunda parte da sexta jornada do Campeonato Mineiro, entre Betim e Cruzeiro, quando o guarda-redes Cássio pediu ao árbitro para interromper a partida. Acontece que o experiente guarda-redes precisava de ir à casa de banho, o que gerou risos.

O Cruzeiro só marcou aos 90+10 minutos, pelo médio Matheus Pereira (ex-Sporting), vencendo por 1-0 e reforçando o segundo lugar do Grupo C, a dois pontos do líder North Esporte Clube.