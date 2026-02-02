Cruzeiro
Há 1h e 14min
VÍDEO: «chamada da natureza» obriga Cássio a correr para o balneário
Guarda-redes do Cruzeiro pediu a interrupção do jogo no arranque da segunda parte. O ex-Sporting Matheus Pereira decidiu na visita ao Betim
Decorria o arranque da segunda parte da sexta jornada do Campeonato Mineiro, entre Betim e Cruzeiro, quando o guarda-redes Cássio pediu ao árbitro para interromper a partida. Acontece que o experiente guarda-redes precisava de ir à casa de banho, o que gerou risos.
O Cruzeiro só marcou aos 90+10 minutos, pelo médio Matheus Pereira (ex-Sporting), vencendo por 1-0 e reforçando o segundo lugar do Grupo C, a dois pontos do líder North Esporte Clube.
