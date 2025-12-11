Brasil: Cruzeiro de Jardim perde na primeira mão da meia-final da Taça
Memphis Depay foi protagonista pelo Corinthians. Eliminatória para decidir na noite de domingo
Na receção ao Corinthians, o Cruzeiro de Leonardo Jardim foi derrotado na primeira mão das meias-finais da Taça do Brasil (1-0). Na madrugada desta quinta-feira, Matheus Pereira (ex-Sporting) foi titular nos anfitriões, enquanto Gabriel Barbosa – ou Gabigol, ex-Benfica – foi a jogo aos 72 minutos. No “Timão”, Carrillo (ex-Sporting e Benfica) começou de início.
O único golo foi apontando pelo neerlandês Memphis Depay, avançado ex-Man United, Barcelona, Atlético de Madrid, Lyon e PSV, aos 22 minutos. Neste ano, em 48 jogos, o avançado de 31 anos leva 11 golos e 10 assistências.
Apesar do domínio do Cruzeiro na etapa complementar, o Corinthians fez o suficiente para conservar a vantagem.
No rescaldo, em conferência de imprensa, Leonardo Jardim revelou tranquilidade.
«Disse aos jogadores que muitas pessoas garantiam que seria fácil, mas não há jogos fáceis. É uma meia-final com duas equipas com camisolas muito pesadas. Agora vão surgir as críticas, mas eu acredito que esta equipa vai ser capaz de vencer e atingir a final», disse o treinador português.
A segunda mão desta meia-final está agendada para as 21 horas de domingo, no reduto do “Timão”. O Cruzeiro conquistou a Taça em 2018, 2017, 2003, 1996 e 1993. Por sua vez, o Corinthians celebrou a conquista desta prova em 2009, 2002 e 1995.
A outra meia-final, entre Vasco da Gama e Fluminense, arranca às 23 horas desta quinta-feira, com a segunda mão agendada para domingo (23h30).