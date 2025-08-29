Yéremy Pino deixou o Villarreal e rumou ao Crystal Palace, exigindo um investimento de 21 milhões de libras – cerca de 24 milhões de euros – ao emblema londrino. O negócio pode atingir os 26 milhões de libras – a rondar os 30 milhões de euros – consoante objetivos.

O extremo espanhol de 22 anos assina até junho de 2030 e vai envergar o número dez no Palace.

Formado entre Las Palmas e Villarreal, o avançado despontou na equipa principal em 2020. Desde então, acumulou 21 golos e 24 assistências em 170 jogos. Na última época, Pino registou quatro golos e nove assistências em 35 partidas. Já na presente temporada, levava uma assistência em dois encontros.

De acordo com o Crystal Palace – 14.º da Premier League – este reforço pode fazer a estreia na tarde de domingo (19h), no reduto do Aston Villa, na terceira jornada do campeonato.

RELACIONADOS
«Por vezes quero ficar 20 anos no Man United, noutros momentos quero sair»
Benfica: Sudakov já está em Portugal
OFICIAL: Aktürkoglu no Fenerbahçe por 22,5 milhões de euros