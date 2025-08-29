OFICIAL: Yéremy Pino assina pelo Crystal Palace até 2030
Extremo de 22 anos prepara a estreia fora de Espanha
Extremo de 22 anos prepara a estreia fora de Espanha
Yéremy Pino deixou o Villarreal e rumou ao Crystal Palace, exigindo um investimento de 21 milhões de libras – cerca de 24 milhões de euros – ao emblema londrino. O negócio pode atingir os 26 milhões de libras – a rondar os 30 milhões de euros – consoante objetivos.
O extremo espanhol de 22 anos assina até junho de 2030 e vai envergar o número dez no Palace.
Formado entre Las Palmas e Villarreal, o avançado despontou na equipa principal em 2020. Desde então, acumulou 21 golos e 24 assistências em 170 jogos. Na última época, Pino registou quatro golos e nove assistências em 35 partidas. Já na presente temporada, levava uma assistência em dois encontros.
De acordo com o Crystal Palace – 14.º da Premier League – este reforço pode fazer a estreia na tarde de domingo (19h), no reduto do Aston Villa, na terceira jornada do campeonato.