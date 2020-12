O Crystal Palace foi até ao The Hawthorns bater o West Bromwich Albion por 5-1, na Premier League, o que significa um feito histórico para os londrinos.

O encontro ficou marcado pela expulsão de Matheus Pereira. O antigo jogador do Sporting viu o cartão vermelho direto, depois de o VAR descortinar um pontapé em Van Aanholt, aos 34 minutos.

Nessa altura, já havia 1-1, com Darnell Furlong a marcar na própria baliza aos oito minutos e Conor Gallagher empatar para o WBA aos 30.

A goleada chegaria no segundo tempo. Zaha e Benteke bisaram para colocar o marcador em 5-1. É a primeira vez em 404 jogos fora de casa no primeiro escalão inglês que o Palace consegue apontar cinco golos numa partida!

O resultado deixa o WBA, que teve ainda Krovinovic em campo, em penúltimo na liga.

5 - Crystal Palace have scored five goals in an away match in the top-flight for the first time in their history, with today their 404th away match in the top-flight. Soaring.