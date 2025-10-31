Custódio Castro, treinador do Alverca, analisou a derrota em Alvalade nesta sexta-feira por 2-0. Este diz que a sua equipa está limitada pelas lesões e pede o apoio dos adeptos.

«Queríamos um Alverca competitivo. O Sporting joga no seu estádio, perante o seu público, e sabíamos que iam ter dupla largura à direita, com o Fresneda e o extremo. Iam aparecer e tínhamos de defender muito o jogo interior. Do lado contrário, juntam o Simões e têm muita gente a entrar pelo corredor, jogadores de qualidade. Tínhamos de ter mais profundidade na equipa em relação a terça-feira. Fizemos o que pudemos, tendo em conta as lesões. É muito importante que a cidade esteja connosco e que compreenda o que está a ser feito. O nosso propósito é que o Alverca fique na Liga ao fim de muitos anos e é difícil.»

2-0 acaba com o jogo?

«Estava 1-0 através de uma bola parada e acaba por acontecer um golo em que o Pote, um belíssimo jogador, puxa a bola para o pé direito e remata. Neste tipo de pormenores é preciso saber quem estamos a defrontar. Mas sentiu-se falta de velocidade na frente. Temos quatro extremos lesionados, tivemos de ir à procura de soluções.»

Várias derrotas afetam confiança

«Eu olho sempre com confiança, desde julho. Fechei-me no clube, contratámos jogadores, roupeiro, equipa médica. Fui duas ou três vezes ao Norte, a casa. Fechei-me e dediquei-me ao clube. É um trabalho desenvolvido desde julho.»