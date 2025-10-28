Em análise ao Alverca-Sporting, ganho pelos leões por 5-1, nos quartos de final da Taça da Liga, o treinador Custódio Castro explica que teve de gerir o esforço da equipa. As duas equipas voltam a defrontar-se para a Liga, na sexta-feira.

Razões para a derrota

«Não só aquilo que é a qualidade individual, mas também algumas das nossas limitações em termos de plantel. Não retirando o mérito do Sporting, que foi claramente superior. Aqui e ali tivemos de gerir os jogadores, porque temos alguns lesionados, temos um jogo em dois dias. Tivemos de limitar alguns jogadores de quem precisaremos na sexta-feira. Cá estaremos na sexta e veremos do que somos capazes.»

Gestão do plantel

«Tínhamos de planear, se não não tínhamos jogadores para sexta. Tivemos de tomar decisões e proteger jogadores, senão podíamos perder mais alguns.»

Regresso a Alvalade, onde jogou

«Foi triste. Perdemos 5-1, foi triste.»