Declarações de Custódio, treinador do Alverca, na flash-interview da Sporttv, após a derrota por 1-0 frente ao Nacional, na 30ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 18 de Abril, na Madeira.

[O erro no golo pagou-se caro?]

Parece-me que o jogo teve momentos, mas o Alverca acabou por estar sempre mais perigoso. Faltou-nos aqui e ali alguma definição, mas com algumas oportunidades.

Vínhamos cá para ganhar. Eram três pontos muito importantes que acabámos por não conquistar. O Nacional faz o golo em lances que acontecem e, a partir daí, fica difícil correr atrás do que foi o resultado. Penso que o Alverca tentou e lutou por ganhar o jogo.

[Qual o papel do treinador neste momento? Motivar a equipa para conquistar o máximo de pontos, uma vez que a manutenção tudo indica que está garantida?]

O papel é o mesmo desde o início da época: manter a ambição máxima, fazê-los lutar pelo nosso propósito e ganhar o máximo de jogos possíveis. Agora só nos resta pensar no jogo de sexta-feira com o Arouca. Os jogadores estão motivados e senti isso. Fizeram tudo.