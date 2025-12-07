Declarações de Custódio, treinador do Alverca, na flash-interview da Sporttv, após a vitória por 1-0 frente ao Nacional, em jogo da 13ª jornada, disputado este domingo, 7 de Dezembro, em Alverca.

[O jogo podia ter sido diferente se tivessem concretizado o penálti logo no início?]

A verdade é que entrámos com um penálti falhado e são este tipo de momentos que temos trabalhado muito, atendendo ao que é o nosso grupo. Não sabíamos bem como é que iríamos reagir a um penálti falhado. A verdade é que a equipa não fugiu àquilo que era o plano de jogo, à intensidade, aos duelos.

O Nacional apresenta-se sempre muito forte fisicamente e nós sabíamos que isso ia acontecer. Taticamente acabam sempre por ter uma outra nuance em que defendem com cinco, mas, na construção, abrem dois centrais e sobe outro dos centrais. O jogo acabou por ser equilibrado, mas sabemos que estas partidas são assim. O Nacional é uma belíssima equipa. Acho que a vitória nos assenta bem.

[Na segunda parte, chamou o Marezi que foi decisivo. Já são dois jogos a marcar: vale a titularidade na próxima jornada?]

Nós não chamámos o Marezi: nós chamámo-lo a ele, chamámos o Filipe, que se estreou, o Gui, o Steven. Nós acreditamos em todos os jogadores. Todos podem entrar e resolver os jogos.

[Na próxima jornada, visitam o Arouca. É com confiança que encaram este jogo?]

Agora vamos descansar um bocadinho e depois preparar esse jogo com calma, com a mesma seriedade e sabendo que será difícil.