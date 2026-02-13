Declarações de Custódio, treinador do Alverca, na flash interview da Sporttv, após o empate 1-1 frente ao Tondela, em jogo da 22ª jornada, disputado esta sexta-feira, 13 de Fevereiro, no Estádio João Cardoso.

[Concorda que a expulsão condicionou o resultado do Alverca?]

Houve três partes distintas. Entrámos muito bem no jogo, sentimos uma mudança tática na pressão do Tondela, mas adaptámo-nos. Na segunda parte, até à expulsão, foi um jogo dividido, mas podíamos ter feito o 0-2 pelo Chiquinho. Depois da expulsão, foi defender, foi sofrer, mas acho que a equipa, nisso, foi exemplar. Acho que o resultado acaba por ser justo: se conseguíssemos manter a toada daquela primeira parte, teria sido diferente.

[O Vasco Moreira disse que saiu daqui com um sabor agridoce. Essa alma da equipa, na reta final, unindo esforços, que garantias lhe dá enquanto treinador?]

As garantias são visíveis: estamos na luta pelo nosso objetivo. Sabemos que os jogos são todos difíceis em Portugal. É ao milímetro. O Tondela tem bons jogadores, um bom treinador, sabíamos da agressividade… Agora, o grupo dá garantias. Isso é público e toda a gente falar sobre isso. Cabe-nos não dormir à sombra da bananeira.