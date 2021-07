Portugal registou mais 14 óbitos e 2.595 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados baixou, com menos 30 casos em relação ao dia anterior, perfazendo um total de 924 doentes internados. O número de doentes nos cuidados intensivos também baixou. São agora 199 doentes nestas unidades, menos nove do que na véspera.

Há mais 3.331 recuperados, para um total de 897 886 desde o início da pandemia. Há menos 750 casos ativos, sendo agora um total de 50.811.

A região com mais novos casos é a região Norte, com 950 infetados e cinco óbitos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 913 e quatro mortes.

Duas outras mortes ocorreram no Alentejo (+130 casos), outras duas no Algarve (+234 infetados) e uma no Centro (+289 casos).

No Açores há mais 56 infetados e na Madeira 23.

O valor da incidência a nível nacional é de 428,3 casos por 100 mil habitantes, inferior aos 419,2 da última atualização (é de 439,3 no continente). Já o R(t), índice de transmissibilidade, desce para 0,98.