Portugal registou 612 novos casos de covid-19 e duas mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos continua a ser 265 (tanto como na véspera) e o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos é de 52 (mais um do que no dia anterior).

Há mais 257 recuperados (total de 811.897), e o número de casos ativos sobe, após a descida de sábado. São agora 23.715 no total, de acordo com as informações da DGS, mais 353 do que no dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar mais de metade do número de novos casos (340) e um óbito. No Norte registaram-se mais 151 novos casos, no Centro mais 49 e um óbito, no Alentejo há mais 19 infetados, no Algarve mais 30, nos Açores mais 21 e na Madeira dois.

As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 50 e os 59 anos e um homem com mais de 80 anos.