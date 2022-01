A organização do rali Dakar de todo-o-terreno decidiu reforçar a segurança da caravana, depois de a explosão de um veículo ter ferido o piloto francês Phillipe Boutron antes da partida.

Boutron seguia num veículo, no dia 29 de dezembro de 2021, com mais cinco pessoas da equipa Sodicars quando a viatura se deteve subitamente, devido a uma explosão, nas imediações do hotel Donatello, em Jeddah.

«A origem da mesma ainda é desconhecida, mas não se descarta nenhuma possibilidade, incluindo um ato malicioso», revelou a organização, em comunicado.

Nesse sentido, «como medida de precaução», a Amaury Sport Organization (ASO) decidiu «reforçar a segurança» nos hotéis e acampamento da prova.

O piloto francês sofreu ferimentos nas pernas que obrigaram mesmo a uma intervenção cirúrgica, da qual está já a recuperar, estando em curso «o processo de repatriamento para França».