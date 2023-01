O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o 10.º classificado na categoria das motas na primeira etapa da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que pelo quarto ano se disputa na Arábia Saudita.

O piloto barcelense concluiu os 367 quilómetros de especial com o tempo de 4:21.20 horas, ficando a 07.10 minutos do vencedor, o norte-americano Ricky Brabec (Honda).

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) fechou o dia no 13.º lugar, a 08.39 minutos do vencedor. Já António Maio (Yamaha) foi 16.º, a 12.41 minutos, com Rui Gonçalves (Sherco) em 40.º, com cinco minutos de penalização.

Nas quatro rodas, o espanhol Carlos Sainz (Audi) impôs o seu Q E-Tron elétrico ao BRX do francês Sébastien Loeb por apenas 10 segundos, com o sueco Mathias Ëkstrom (Audi) em terceiro, depois de ter vencido o prólogo na véspera.