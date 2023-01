Ricardo Porém (Yamaha) venceu, esta quinta-feira, a 11.ª etapa da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno na categria de veículos ligeiros (SSV), que hoje conduziu a caravana ao deserto do Quarto Vazio, na Arábia Saudita.

O piloto português terminou os 275 quilómetros cronometrados desta quinta-feira com o tempo de 03:19.11 horas, deixando o companheiro de equipa João Ferreira na segunda posição, a 20 segundos, e o chileno Ignacio Casale (Yamaha) na terceira, a 22.

Esta foi a segunda vitória portuguesa na edição portuguesa da prova que decorre na Arábia Saudita, depois de João Ferreira ter vencido a oitava etapa, também na categoria T3 de protótipos – sucessores dos ‘buggy’-, naquele que foi o primeiro triunfo do piloto de Leiria no Dakar.

De acordo com as classificações provisórias da etapa, Hélder Rodrigues (Can-Am) foi 10.º classificado.



Nos automóveis, Sébastien Loeb (BRX) venceu a pela quinta vez nesta edição, quarta consecutiva, cruzando a meta com o tempo de 02:56:14, deixando o francês Guerlain Chicherit (BRX) a mais de dois minutos. O sueco Mathias Ekstrom (Audi) foi o terceiro.



Por sua vez, o argentino Luciano Benavides (Husqvarna) triunfou pela terceira vez ao superar os australianos Daniel Sanders (GasGas) e Toby Prince (KTM), segundo e terceiro classificados do dia, a 01:38 e 01.57 minutos, respetivamente.

Com o quarto lugar alcançado hoje, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) recuperou a liderança, com 28 segundos de vantagem sobre Price e 02.44 sobre o anterior líder, o argentino Kevin Benavides (KTM).

O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que hoje foi o quinto mais rápido, segurou a liderança, com 1:21.04 horas de vantagem sobre o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) e 1:30.41 horas sobre Loeb.

Na sexta-feira vai disputa-se a segunda parte da etapa maratona, em que os pilotos não têm assistência externa, entre o acampamento no deserto do Quarto Vazio e Shaybah, com 185 quilómetros cronometrados.