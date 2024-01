O motociclista espanhol Carles Falcón, da KTM, morreu esta segunda-feira, aos 45 anos, depois de não ter resistido aos graves ferimentos que sofreu numa queda no final da segunda etapa especial do Dakar 20224 que está a decorrer na Arábia Saudita.

A notícia foi confirmada pela equipa de Carles Falcon, a TwinTrail Racing, que enviou condolências aos familiares e amigos do piloto espanhol.

O piloto espanhol sofreu uma aparatosa queda ao quilómetro 448 da segunda especial, realizada a 7 de janeiro. Carles Falcon teve de ser reanimado no local e foi depois transportado, em estado grave, para um hospital de Riade, onde permaneceu nos cuidados intensivos, em coma induzido, até que, há três dias, foi transportado para Espanha, ainda em estado critico.

Além de danos neurológicos irreversíveis, o piloto espanhol sofreu fraturas em cinco costelas, numa clavícula e na mão esquerda.

A TwinTrail Racing informa ainda que os médicos em Espanha nada puderam fazer para salvar a vida do piloto, uma vez que «os danos neurológicos provocados pela paragem cardiorrespiratória no momento do acidente eram irreversíveis».