Vitória portuguesa na nona etapa da 46.ª edição do Rali Dakar, esta terça-feira, com o navegador português Fausto Mota a auxiliar o piloto brasileiro Cristiano Batista (Can Am), na categoria dos SSV, a alcançar o primeiro lugar.

Numa etapa com 417 quilómetros, entre Ha’il e Al Ula, na Arábia Saudita, a dupla luso-brasileira fez um tempo de 5h02m30s, com diferença de 9m26s para o francês Xavier Soultrait (Polaris), e 10m38s para o espanhol Gerard Farrés Guell (Can Am).

«Hoje finalmente conseguimos um dia limpo e vencemos a etapa», disse Fausto Mota à agência Lusa.

Por outro lado, os portugueses João Ferreira e Filipe Palmeiro (Can Am) não tiveram tanta sorte e perderam uma hora para a liderança, depois de terem tido um problema com a bomba de gasolina, ficando na quinta posição.

«Esta corrida tem destas coisas e temos de saber viver com isso. Não vou deixar de dar o melhor, até porque estamos inscritos no Campeonato do Mundo e, neste momento, somos quem somou mais pontos. O objetivo de vencer o Dakar ficou mais longe, mas temos outras metas que ainda queremos atingir este ano. Não vamos baixar os braços até ao final», destacou João Ferreira.

Relativamente à classificação geral dos SSV, o líder continua a ser o francês Xavier de Soultrait, com a norte-americana Sara Price (Can Am) em segundo, com mais 28m16s, e em terceiro o checo Jerome de Sadeleer (MMP), a 31m10s. João Ferreira ocupa a quinta posição, a 1h18m14s e Fausto Mota é sétimo, a 4h01m43s.

Na categoria das motas, o francês Adrien van Beveren foi o vencedor, à frente do norte-americano Ricky Brabec (Honda), que ficou a 32 segundos, e com o chileno Pablo Quintanilla (Honda) em terceiro, a 4m19s. A Honda, equipa gerida pelo português Ruben Faria, garantiu a totalidade do pódio.

Em relação aos portugueses, Rui Gonçalves (Sherco) ficou na 11.ª posição, a 13m09s do líder. Bruno Santos (KTM) ficou em 25.º e António Maio (Yamaha) em 29.º. Mário Patrão (Honda) foi 31.º e venceu novamente entre os veteranos, com mais de meia hora de vantagem.

Na classificação geral, Brabec lidera com mais 07m09s que Ross Branch (Hero) e de Adrien van Beveren (11m26s). António Maio é o melhor português, no 18.º lugar, com Rui Gonçalves em 24.º, Bruno Santos em 29.º e Mário Patrão em 30.º.

Sébastian Loeb volta a vencer nos carros

Por fim, relativamente aos automóveis, registou-se a quarta vitória deste ano para Sébastien Loeb (BRX), 27.º na carreira, tendo demorado 4h17m33s, batendo Carlos Sainz (Audi) e Mathieu Serradori (Century).

Sainz está em primeiro na geral, com 20m33s de vantagem para Loeb e 1h12m02s para o terceiro lugar, o brasileiro Lucas Moraes (Toyota).

A 10.ª etapa realiza-se esta quarta-feira, com 371 quilómetros em redor de Al Ula.